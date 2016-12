 »  Acomware rozjel předvánoční test e-shopů. V prvním kole obchodníci uspěli

Jan Beránek

Ověřit si, jestli jsou e-shopy schopny doručit zboží ještě do Vánoc, chtěli analytici z agentury Acomware. „Ptali jsme se e-shopů, zda nám zboží stihnou doručit do Vánoc. Přes Facebook jsme s naší otázkou oslovili devítku e-shopů s výjimkou Mountfieldu, jehož Facebook stránka je nefunkční (přestože na ni prodejce odkazuje z webu) a došlo proto na klasický e-mail,“ vysvětlují autoři na stránkách projektu. Reakce byly prý potěšující a devět z deseti velkých oslovených e-shopů zareagovalo do hodiny.

Jediným e-shopem, který v komunikaci na Facebooku trošku pokulhává, byla podle Acomware Alza.cz. „Pravděpodobně preferují jinou formu komunikace, jelikož na jejich FB stránce jsme nenašli možnost napsání zprávy. To nás ale neodradilo od publikace dotazu přímo na nástěnku,“ tvrdí studie.

Notino.cz vytasilo standardní automatickou odpověď s informací, že se nám budou věnovat, jakmile to bude možné. „Většina e-shopů včetně MALL.CZ nám sdělila, že pokud si dnes (19. 12.) objednáme, můžeme zboží před Vánoci dostat. Sportisimo – největší sportovní e-shop – se nám dokonce „zaručilo“, že zboží dorazí do 23. prosince,“ dodává Acomware na webu.

Další součástí testu bude samotné doručení. Na to mají obchody ještě tři dny. „Naším plánem je vyzkoušet spolupráci e-shopu a dopravce. A navíc, na pobočkách čeká na zákazníka pravděpodobně také pořádný nával,“ tvrdí blog firmy.