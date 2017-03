 »  Akcelerometry je možné "hacknout" zvukovými vlnami, zjistili výzkumníci

David Slížek

K ovlivnění elektronických zařízení nemusíte měnit jejich software, někdy k útoku stačí zapůsobit přímo na hardware. Dokazuje to výzkum skupiny vědců z University of Michigan a University of South Carolina, kteří použitím zvukových vln dokázali ovlivnit fungování zařízení vybavených akcelerometrem.

Akcelerometry se dnes standardně používají například v mobilních zařízeních – slouží například k rozpoznání polohy nebo orientace mobilu či tabletu a využívají se také pro stabilizaci obrazu při focení.

Výzkumníci teď přišli na to, jak prostřednictvím speciálně připraveného akustického signálu ovlivnit jejich fungování. Předvádějí to na dvou praktických příkladech: v rámci první ukázky dokáží převzít řízení autíčka, které na dálku řídí aplikace v mobilu Samsung Galaxy S5. A v druhém případě jsou zvukem schopní ovlivnit fitnes náramek Fitbit tak, že se na něm načítají ušlé kroky, i když se nehýbá.

Podobným zásahem je podle výzkumníků ovlivnitelná většina z jimi testovaných MEMS (micro electro-mechanical systems) akcelerometrů, které jsou osazeny v běžně používaných zařízeních.

Další podrobnosti o pokusu můžete najít na univerzitním webu.