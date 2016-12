 »  Alternativní Android CyanogenMod končí, komunita chystá náhradu

David Slížek

Spory ve vedení firmy, odchod zakladatele a odstřižení projektu od infrastruktury. Závěr roku 2016 znamená konec také pro nejznámější alternativní firmware pro Android.

Stručné oznámení, které se objevilo den před Štědrým dnem na webu firmy Cyanogen, mluví o ukončení podpory všech buildů ke konci letošního roku:

As part of the ongoing consolidation of Cyanogen, all services and Cyanogen-supported nightly builds will be discontinued no later than 12/31/16. The open source project and source code will remain available for anyone who wants to build CyanogenMod personally.