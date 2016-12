 »  Amazon hledá českého editora obsahu. Bude mít web v češtině?

David Slížek

Po zavedení bezplatného zasílání do České republiky to může být další krok Amazonu k otevření nabídky českým zákazníkům. Firma na svém webu inzeruje pozici „Czech Content Editor – EU Expansion“. Jako první na to upozornily Lidové noviny.

Firma hledá českého „… editora obsahu, který by pomohl při rozvoji naší expanze v EU.“ Kandidát by podle inzerátu měl „… přispět k celkové lokalizaci webového obsahu a inovacím a vytvořit ve svém oboru nejlepší uživatelskou zkušenost v klíčových oblastech expanze v EU“.

Kromě schopnosti překládat z němčiny a/nebo angličtiny do češtiny Amazon po kandidátovi požaduje zkušenosti s projektovým řízením, zkušenosti s HTML, XML, CSS, javascriptem, Photoshopem a nástroji pro překlady podporované počítačem (CAT). Nabídka je na webu od 20. prosince.