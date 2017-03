 »  Antimonopolní úřad začne vyšetřovat, zda se operátoři nedomlouvají na cenách

David Slížek

aktualizace 16:30 – doplněny informace z ÚOHS

Ještě minulý čtvrtek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) tvrdil, že nemá žádné indicie, aby mohl do situace na českém mobilním trhu zasáhnout. Teď se zdá, že je vše jinak – ÚOHS oznámil, že brzy spustí vlastní sektorové šetření, jehož výsledky by mohly být základem pro případné správní řízení.

„Cílem šetření bude zjistit, zda na těchto trzích existují důvody pro zásah soutěžního regulátora. Konkrétně půjde o prověření indicií, zda v oblasti mobilních hlasových a datových služeb nedochází k zakázané koordinaci soutěžitelů, případně ke zneužití dominantního postavení,“ uvádí úřad na svém webu.

Vyšetřování v oblasti hlasových a datových služeb elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím veřejných mobilních telekomunikačních sítí má ÚOHS zahájit „v příštích dnech“. A jak dlouho bude trvat? Podle vyjádření mluvčího úřadu Martina Švandy to bude podle rozsahu „nejméně několik měsíců“.

„Účelem sektorového šetření bude zjistit informace o fungování jednotlivých trhů, mimo jiné tedy i o skutečných cenách pro různé kategorie konečných zákazníků mobilních operátorů. Úřad za rozhodující pro posouzení situace na dotčených trzích nepovažuje ceníkové ceny mobilních operátorů, ale skutečně realizované ceny, jejichž výše a rozsah nejsou obecně známy (jedná se o problematiku tzv. retenčních nabídek),“ popisuje mluvčí, jak bude ÚOHS postupovat.

Indicie nejsou. Nebo jsou?

Před čtyřmi dny, minulý čtvrtek, přitom úřad zveřejnil stanovisko, ve kterém obhajoval, proč do podmínek na trhu mobilních operátorů sám aktivně nezasáhl. „Úřad zahájí správní řízení, pokud získá závažnější indicii zakládající podezření, že k jednotným cenám soutěžitelé dospěli vědomou koordinací svého jednání. Žádný takový důkaz nicméně nebyl prozatím obsažen v prověřených podnětech, nebyl zjištěn vlastním opakovaným šetřením Úřadu, ani v rámci úzké spolupráce Úřadu se sektorovým regulátorem – Českým telekomunikačním úřadem.“

Co se za uplynulé čtyři dny změnilo? Podle Švandy stále platí to, že ÚOHS žádné konkrétní indicie stále nemá. „Úřad nicméně obdržel v poslední době několik podnětů, jejichž tvrzení si chce mimo jiné ověřit v sektorovém šetření,“ říká mluvčí. A upozorňuje, že šetření není to samé, co správní řízení.

Předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák minulý týden v Brně jednal s předsedou ÚOHS Petrem Rafajem. Podle mluvčího ČTÚ Martina Drtiny ale regulátor nespatřuje mezi tímto jednáním a dnes avizovaným šetřením žádnou spojitost.

Český telekomunikační úřad podle Drtiny každopádně zahájení šetření přivítal: „Jsme připraveni poskytnout plnou součinnost a poskytnout kolegům všechna potřebná data a přispět i konzultací. Sami pokračujeme ve vlastním vyhodnocování, zda je trh mobilních služeb vhodný k regulaci ex ante, tedy regulaci ze strany ČTÚ. S tím souvisí tříkriteriální test, pro který nyní úřad sbírá podklady. Předpokládáme, že základní poznatky bychom mohli mít v květnu,“ řekl Lupě mluvčí ČTÚ.

A podle Švandy ÚOHS počítá s tím, že výsledky analýzy trhu využije také ve svém sektorovém šetření.