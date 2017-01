 »  APEK varuje před podezřelými e-shopy. Většinou s obuví

Jan Beránek

Strohý tweet, který může možná ušetřit peníze. „Upozorňujeme na podezřelé e-shopy: dchrad.cz a karelchudy.cz.“ Oznámila dnes Asociace pro elektronickou komerci na svém twitterovém účtu.

Oba zmíněné obchody podle APEKu nesplňují podmínky, které by měly kultivované a důvěryhodné e-shopy splňovat. Weby nejsou kompletně přeloženy do češtiny, neobsahují žádné kontaktní údaje, doménu KarelChudy.cz vlastní třeba Thomas Naylor z Velké Británie. V obchodě lze platit pouze předem, a to kartou.

Obchody tak působí dojmem odfláknutých podvodných webů. Neobsahují ani obchodní podmínky a další zákonem dané nutnosti, které si profesionálnější podvodníci často aspoň naoko pořeší.

Na další podobný obchod, také založený loni v listopadu, upozorňuje i publicista Daniel Dočekal. „V posledních dnech se na Facebooku objevily hacknuté účty, na které hacker nahrál obrázky bot nabízených na www.uggs.cz a označil maximum přátel hacknutého účtu,“ píše na svém blogu.