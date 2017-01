 »  Apple koketuje s Indií. iPhony by se mohly vyrábět i tam

Jan Beránek

„Designed by Apple in California, assembled in China,“ má dnes každý iPhone napsáno na zádech. Teď se možná blíží doba, kdy se začnou telefony montovat v Indii.

Apple jedná podle agentury Bloomberg s indickou stranou o rozjezdu výroby, ale chce za to štědré investiční pobídky. Firma žádá podle Bloombergu až patnáctileté daňové prázdniny na dovoz komponent a zařízení. Podle deníku The Indian Express chce Apple dokonce plné osvobození od cla a daní na veškeré suroviny a komponenty. Je jasné, že jde o startovní pozici a bude se ještě vyjednávat.

Šéf Applu Tim Cook už v Indii byl loni v květnu, kdy domlouval povolení pro otevření obchodů v indických metropolích. Indie má ale podmínku, že chce, aby třicet procent komponent v prodávaném zboží bylo vyrobeno lokálně.

Apple drží na obrovském indickém trhu zatím minimální podíl. V zemi, kde je podle optimistických odhadů potenciál k tomu prodat půl miliardy telefonů, má zatím dvě procenta. Vede Samsung a místní Micromax Informatics, které ale táhnou jejich levné modely.