 »  Aukro čekají změny. Noví majitelé musí vyvinout celý systém znovu

Jan Beránek

Aukro prochází od podzimního prodeje z rukou Allegra do rukou Václava Lišky a BDO Advisory změnami, které naráží na nevoli uživatelů. Prodejci třeba nově nemohou komentovat kupujícího a podobně.

„Největším úkolem, který máme před sebou, je oddělit české Aukro od polské platformy. Technologická základna totiž nebyla součástí našeho investičního nákupu a Aukro proto do dnešní doby stále běží na stejné platformě jako polské Allegro. Je férové přiznat, že nám to v tomto okamžiku hodně svazuje ruce. Znamená to totiž, že nemůžeme ovlivnit úpravy, které Allegro na platformě dělá, ani odpovídajícím způsobem reagovat na vaše požadavky,“ vysvětluje ve svém blogu Liška.

Noví majitelé tak vyvíjejí novou platformu, která by měla být do léta venku. Aukro.cz by se pak mělo odloučit od svého starého systému, který spravují Poláci. „Na rovinu říkám, že bude trochu odlišné od Aukra, na kterém obchodujete dnes. Zrychlujeme nákupní proces, zjednodušujeme registraci, zlepšujeme vyhledávač. Zároveň však na novém Aukru v okamžiku jeho spuštění nenajdete všechny funkce, na které jste zvyklí,“ dodává Liška s tím, že během čtyř až pěti měsíců by mělo být hotovo, otestováno a spuštěno v novém.