 »  BBC vydala první VR video pro Oculus. Vypráví příběh uprchlíků

David Slížek

Jak se dá virtuální realita použít v médiích? Jeden z příkladů právě zveřejnila britská veřejnoprávní BBC. V obchodě s hrami a videem pro VR set Oculus Rift vydala první příběh připravený speciálně pro toto zařízení.

VR video s názvem We Wait (Čekáme) ukazuje příběh skupiny syrských uprchlíků přes Středozemní moře do Evropy, který vychází z rozhovorů redaktorů se skutečnými běženci. Zážitek ve virtuální realitě má diváky zavést do centra dění a předvést mu, co uprchlíci prožívali.

K plnohodnotnému přehrání uživatel potřebuje VR set. Pokud jej nemáte, můžete se podívat alespoň na trailer:

Nejde zdaleka o první pokus BBC o využití virtuální reality. Dřívější VR videa najdete na webu BBC Taster.