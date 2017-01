 »  BlaBlaCar v Česku zatím nevydělává nic. Zpoplatnit službu se chystá na konci roku

Jan Beránek

Je to rok, co BlaBlaCar vstoupil naplno na český trh. Koupil si k tomu i tuzemský Jízdomat. „V evropském průměru sedí v autě dva lidé, u nás jsou to průměrně tři,“ vysvětluje šéf tuzemské pobočky firmy Pavel Prouza. Budoucnost pro původně francouzskou firmu ale univerzální koncept spolujízdy vidí právě ve sdílené ekonomice.

Za první rok v Česku si uživatelé BlaBlaCaru navzájem nabídli 1,6 milionu míst v autech. Nejpopulárnější trasy zůstávají při starém – z Prahy do Brna, Plzně nebo Olomouce. Průměrná délka trasy se loni dostala na 197 kilometrů.

Firma v tiskové zprávě tvrdí, že za první rok bylo nabídnuto 1,6 milionu míst v autech uživatelů. Kolik z nich bylo opravdu obsazeno, už ale neuvádí. „Můžeme říct, že průměrná obsazenost je kolem třiceti procent,“ vysvětlil šéf české a slovenské pobočky Pavel Prouza. Stejně tak firma neprozradila ani počet uživatelů, které v Česku za rok posbírala.



Zdroj: BlaBlaCar Rok fungování služby v ČR.

Zatím se tuzemská pobočka podle Prouzy nachází v režimu nabírání uživatelů a budování značky. „Zpoplatněni jsme ve státech, kde fungujeme delší dobu. V Česku a Slovensku a dál na východ jsme v současnosti v růstové fázi, a tak tady negenerujeme žádný obrat. V dohledné době, zřejmě na konci letošního roku, plánujeme přejít na zpoplatněný model. Konkrétní podobu zatím nemohu upřesnit. Ještě se nerozhodlo, jakým způsobem to bude fungovat,“ dodává Prouza.

Spolujízda se dlouhodobě snaží vymanit z toho, že by mělo jít jen o studentskou záležitost. „Služby využívají na obou stranách lidé kolem třicítky, řidiči bývají zpravidla starší, kolem dvaatřiceti,“ uzavřel na tiskové konferenci Prouza.