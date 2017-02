 »  Brněnské Flatio ulovilo investory z Incomming a vyráží do Vídně

Jan Beránek

Vsadili na krátko a střednědobé pronájmy bytů – od jednoho do šesti měsíců. Po Praze se teď rozšiřují do rakouské metropole. K expanzi mají startupu pomoci peníze od stále dravějšího investičního fondu Incomming. Kolik ale duo Adam Kurzok a Michal Mička do firmy nasypali, ani jedna ze stran neprozradila.

Podle informací Lupa.cz by mělo jít o investici v řádově jednotek milionů korun za desetiprocentní podíl. Připojili se tak k Enernu, který ve firmě drží menšinový podíl už od loňska.

Ve Vídni rozjelo Flatio test už v prosinci a sehnalo první desítky bytů. „Chceme v dlouhodobém horizontu nabízet kolem 500 bytů, podobně jako tomu je v Praze,“ tvrdí zakladatel firmy Radim Rezek.

Pokud se vídeňské dobrodružství vydaří, chce se Rezek zaměřit na Berlín, kde se podle jejich analýz za střednědobé ubytování utratí desetkrát více než právě v Rakousku.