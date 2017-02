 »  Brněnské Kentico v roce 2016 utržilo 412 milionů, letos má růst o 15 procent

Jan Sedlák

Brněnská společnost Kentico pokračuje v růstu. V roce 2016 utržila 412 milionů korun a zisk před zdaněním byl 22 milionů. „V tržbách v roce 2017 očekáváme růst mezi 10 až 15 procenty,“ uvedl v rozhovoru pro Lupu zakladatel a šéf Kentica Petr Palas.

Velkou část peněz softwarová firma investuje do mezinárodního růstu a nových produktů. Americká pobočka se konsolidovala do jedné větší v New Hampshire, další jsou v Nizozemsku a Austrálii.

Dalšímu růstu má pomoci nový Kentico Cloud, který odstartoval ve fiskálním roce 2017. Ten přenáší tradiční CMS, na kterém Kentico vyrostlo, do formy služby v cloudu. Zároveň jde o platformu, která umožňuje obsah z jednoho místa dostávat na více platforem – vedle webu například do VR, chatbotů, chytrých digitálních asistentek typu Alexa a tak dále.

Využívají se API rozhraní a celému konceptu se říká „headless CMS“. „V podstatě máme připravenou univerzální platformu pro budoucnost,“ uvádí Palas.

Kentico má v současné době kolem 230 zaměstnanců, v loňském roce jich firma přidala 40. V podobném tempu by se mělo pokračovat i letos. Více o Kenticu v našem nedávném rozhovoru a článku.