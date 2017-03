 »  Brněnský itself rozšíří datacentrum v Židenicích, investuje 50 milionů

Jan Sedlák

Brněnská společnost itself rozšíří své datové centrum. Začíná stavět dva nové technologické sály a během následujících osmnácti měsíců chce investovat necelých 50 milionů korun. Vzniknout má 420 metrů čtverečních technologické plochy a prostor pro 120 serverových racků.

Navýšit se má také kapacita elektrorozvodny a záložních zdrojů na trojnásobek současného stavu. Nová úprava datacentra bude respektovat požadavky TIER III na dvě nezávislé napájecí větve s redundancí. K dispozici budou i další záložní diesel agregátory.



Autor: Jan Sedlák Itself v Brně

Datové centrum itself je poněkud netradičně umístěno na sídlišti v brněnských Židenicích, hned vedle domu s pečovatelskou službou. Původně zde ještě za minulého režimu fungovalo výrobní družstvo invalidů. Itself zde před lety začínala ve dvou pronajatých kancelářích a v roce 1999 firma budovu odkoupila. Budované datacentrum je umístěno pod úrovní chodníku, předchozí sály jsou v prvním patře budovy.

Pro velké telco hráče

Firma vyrostla na tom, že pro velké operátory stavěla páteřní trasy, a datacentrum v Židenicích vybudovala i z toho důvodu, že zde jsou zakončeny optické trasy. Další datový objekt má firma v domovských Invančicích a datacentra jsou propojena třemi vlastními nezávislými trasami.



Autor: itself Mapa sítě společnosti itself

I dnes mezi velké zákazníky itself patří velcí telekomunikační hráči a podobně. Ti mají v židenickém datacentru některou svoji infrastrukturu (hodně se to točí kolem optiky), v datacentru tvoří majoritní část zákazníků (asi 20 procent i e-shopy a spol.). Itself pro providery rovněž hodně staví „last mile“ infrastrukturu – ročně jde asi o 100 kilometrů.

Itself má 2200 kilometrů optické páteřní sítě. Společnost zaměstnává kolem 150 zaměstnanců, v sítích má nainvestováno 1,2 miliardy korun a roční tržby dělá zhruba 300 milionů.

Datacentrum v Ivančicích, do kterého šlo v posledních letech 20 milionů korun, itself využívá především pro interní záležitosti. Do brněnského se investovalo 60 milionů korun a k dispozici v této fázi bylo 580 metrů čtverečních, 120 racků a příkon 360 kW. Datacentrum nemá žádnou certifikaci TIER III (kvůli redundanci na vstupu), v loňském roce ale firma získala certifikaci dle normy ISAE 3402/SSAE 16 typ II. Zákazníci tak nemusí provádět vlastní audit.

Mezi značnou část byznysu itself patří i provozování digitální televize a služeb okolo. V kancelářích v Židenicích, které jsou mimochodem vytápěny teplem z datacentra, provozuje i dohledové centrum či zákaznickou podporu.