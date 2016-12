 »  Brusel pokračuje v kárání firem ze Silicon Valley. Po Apple je tu Facebook

Jan Beránek

Evropská komise obvinila sociální síť z poskytování zavádějících informací. Ty měl Facebook předat evropským úředníkům při schvalování jeho převzetí WhatsAppu. Dnešní obvinění ale nebude znovu otevírat schvalování transakce z roku 2014.

Mark Zuckerberg za chatovací aplikaci zaplatil víc než šestnáct miliard dolarů. Teď Facebooku hrozí pokuta ve výši jednoho procenta z ročních tržeb. To by mohlo být až 180 milionů dolarů. Firma má na reakci čas do konce ledna.

Obvinění souvisí s letní změnou v oblasti ochrany osobních údajů. WhatsApp letos v srpnu uvedl, že bude s Facebookem sdílet více informací o uživatelích, včetně jejich telefonních čísel.

To je podle Evropské komise v rozporu s vyjádřeními Facebooku v době schvalování akvizice. „Komise má proto obavy, že Facebook úmyslně nebo z nedbalosti poskytl nesprávné či zavádějící informace,“ píše agentura Reuters.