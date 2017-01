 »  Česká televize chystá nový tendr na provoz iVysílání, zatím zůstává u O2

David Slížek

Po zrušeném výběrovém řízení z října 2016 chystá Česká televize (ČT) nový tendr na provozovatele iVysílání. Vypsat by jej měla někdy „na začátku roku 2017“ a osloví všechny čtyři původní zájemce.

Vyplývá to z vyjádření ČT pro Lupu: „Nového poskytovatele služby na období 3 let vybíráme oslovením všech 4 uchazečů o dříve zmíněnou zrušenou veřejnou zakázku. Nová zakázka bude vyhlášena na začátku roku 2017 a nový poskytovatel by službu mohl poskytovat cca od srpna 2017. Cenové podmínky včetně doby plnění budou uvedeny ve smlouvě, která bude uveřejněna v termínu stanoveném zákonem,“ potvrdila Michaela Zahrádková z tiskového oddělení ČT.

Do doby, než bude vybrán nový provozovatel, zajišťuje provoz iVysílání dosavadní poskytovatel, firma O2. Česká televize s operátorem těsně před koncem roku 2016 uzavřela smlouvu na přechodné období. ČT za to O2 zaplatí základní cenu 599 tisíc Kč měsíčně (bez DPH).

Do loňského výběrového řízení se přihlásili celkem čtyři zájemci. Kromě tradičních jmen O2, Livebox a T-Mobile se v tendru objevila i firma SuperNetwork. Ta také v soutěži nabídla nejnižší cenu.

ČT ovšem soutěžnakonec zrušila – tři uchazeči totiž podle ní nesplnili formální podmínky tendru a o zbývajícím, firmě SuperNetwork Zdeňka Cendry, měla prý ČT pochybnosti.