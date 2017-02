 »  Česká televize se zbavila Flashe. Co je v jejím přehrávači nového?

David Slížek

Jeden z posledních důvodů, proč riskovat přítomnost Flashe v prohlížeči, padl. Česká televize nasadila novou verzi svého online videopřehrávače, která plně, i na desktopech, přechází na HTML5 a k přehrávání videí z iVysílání nebo např. z webu ČT24 už nebude Flash potřeba. Tedy až na drobné výjimky.

„Největší změnou je přechod na HTML5 a protokol MPEG-DASH,“ popisuje pro Lupu vedoucí podpory systémů nových médií Pavel Souček. „Bohužel u některých kombinací operačních systémů a prohlížečů Flash zůstává (např. Win7 a IE). Je to dáno podporou MSE a tím i MPEG-DASH v prohlížečích,“ dodává.

Přehrávač si ČT nechala naprogramovat od externí firmy, design vznikl interně. Konec Flashe nebyl podle Součka dříve možný. „Je to částečně kvůli podpoře v prohlížečích. HTML5 pro streamování je na profilu prohlížečů, které na iVysílání přistupují, použitelné teprve něco přes rok, přičemž pro nás bylo primární spustit nový přehrávač až po důkladných testech a také vymyslet způsob, jak od přehrávání videí v iVysílání úplně neodříznout ani uživatele na starších zařízeních,“ dodává.

Nový přehrávač přišel také s jednou novou funkcí – nabízí tlačítko pro otevření videa v novém okně. Další novinky se týkají uživatelského rozhraní. „Zvukový popis byl dříve dostupný jako jedna z video kvalit, nyní se přesunul pod samostatný ovládací prvek. Také jsme se snažili lépe vysvětlit přítomnost timeshiftu a skrytých titulků v přehrávači. Podle uživatelských testů našeho oddělení designu a vývoje dříve uživatelé nechápali, že je v iVysílání dostupný,“ vysvětluje Souček.

Množství pořadů dostupných v iVysílání s titulky by se podle něj výrazně měnit nemělo. „V podstatě využíváme titulky, které vznikají pro TV vysílání. Tam je ČT povinna plnit určité procento pořadů dle zákona.“ Co by se ale změnit mohlo, je počet pořadů, které bude ČT na webu nabízet ve více jazykových mutací (s více jazykovými stopami). „Je to jedna z možností, o které do budoucna uvažujeme,“ říká Souček.

Do budoucna se ČT chystá vyřešit také problémy, které zatím s přehráváním videí mohou mít uživatelé využívající IPv6. „Vzhledem ke komplikovanosti je toto jedna z věcí, kterou ještě budeme dolaďovat. Netýká se to ale pouze přehrávače,“ doplňuje Souček.

Online videa České televize podle něj dnes sledují uživatelé především ze stolních počítačů či laptopů. „Současné složení návštěv je cca 16,5 % Android, 7,5 % iOS, zbytek tvoří přístupy z desktopů,“ uzavírá vedoucí podpory systémů nových médií.