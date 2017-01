 »  Český fintech hlásí nový přírůstek. P2P Spotipay chce zjednodušit faktoring

Jan Beránek

Nečekat na to, až skončí splatnost, ale naopak prodat své faktury hned a mít peníze před splatností. Faktoring v podobě Spotipay je další finanční službou, která pronikla do světa P2P. Startup provozuje firma Invoxtra One, za níž stojí v Británii registrovaná Invoxtra Limited rodiny Kakosových.

„Možnost prodávat faktury mají i menší firmy či start-upy, které jsou subdodavateli velkých společností, a to bez řady omezení hendikepujících v tomto segmentu tradiční factoring. Nakupovat faktury může kdokoli a výnos skutečně dosahuje až 12 % p. a.,“ tvrdí zakladatel firmy Roman Kakos.

Svět financí objevuje internet až v poslední době. Během loňska už si stihly startupy, které se v oblasti pohybují, založit vlastní asociaci, která má fungovat především jako lobbistická páka v jednání o regulaci.