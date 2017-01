 »  Český IceWarp kupuje sekci Mirapoint od amerického Synchronossu

Jan Sedlák

Pražská softwarová společnost IceWarp za nespecifikovanou částku kupuje divizi Mirapoint od americké firmy Synchronoss Technologies. IceWarp přebírá zákazníky, jednotlivá aktiva a práva na technologie.

Konkrétně jde o produkty Mirapoint Message Server, RazorGate a RazorSafe. Ve všech případech jde o hardwarové „appliance“ zaměřené na online komunikaci včetně zabezpečení, anti-spamu, zálohování a podobně. To zapadá do toho, co dělá IceWarp, tedy konkurenci pro Exchange Server od Microsoftu, ve spojení s eM Clientem také pro Outlook, dále i pro Slack či Office 365.

Na Mirapointu podle oficiálních čísel běží přes 100 tisíc e-mailových schránek. IceWarp už delší dobu umožňuje migraci na vlastní technologie a služby. Firma funguje už 16 let a má mezi zákazníky třeba Marriott, Canon, Oracle, Sony a další.

IceWarp rovněž začal v roce 2015 investovat do vývoje LibreOffice. Konkrétně do společnosti Collabora, která je velkým přispěvatelem do této open source alternativy k Microsoft Office. Přispívá také vlastním vývojem a má tak přístup k technologii, kterou pak lze provozovat jako kancelářský balík v cloudu. Jakou částku IceWarp přesně investoval, šéf společnosti Adam Paclt nekomentuje, má jít ovšem o „významnou sumu“.

Synchronoss je už od roku 2007 kótovaná na burze NASDAQ, za kvartál generuje tržby přes 170 milionů dolarů. Hodnota akcií společnosti za poslední rok vyrostla o více než 23 procent na aktuálních téměř 38 dolarů za kus. Tržní hodnota je 1,73 miliardy dolarů.