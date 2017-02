 »  Český IceWarp utržil 240 milionů. Chystá akvizice a chce růst rychleji

Jan Sedlák

Česká společnost IceWarp v loňském roce utržila kolem 240 milionů korun, konsolidované tržby jsou konkrétně mezi osmi až devíti miliony eur. „Rostli jsme asi o 18 procent. Tento rok nám to vyroste více,“ uvedl v rozhovoru pro Lupu výkonný ředitel IceWarpu Adam Paclt.

Tuzemská konkurence Microsoftu a dalších firem z oblasti komunikace či práce s dokumenty chce nastartovat rychlejší vzestup i díky akvizicím. Firma před pár týdny koupila Mirapoint, díky kterému získala zákazníky jako Ford, univerzitu v Oxfordu či některé vládní instituce.

„Tohle nám umožní naši technologii, kterou vyvíjíme, dostat do světa. Do segmentu, kam bychom se normálně nedostali. Dostali jsme se také do Japonska a k tamním resellerům. A do Číny, tam byl Mirapoint hodně oblíbený,“ navazuje Paclt.

Po Mirapointu mají následovat další akvizice. Jedna z nich by údajně mohla být uzavřena ještě letos. Je z podobného segmentu, jako operuje IceWarp. Ten má na odkupy k dispozici řádově miliony eur.

IceWarp v současné době dokončuje řadu funkcí v nové cloudové verzi svého balíku. Má třeba vlastní Slack, Office a podobně, vše propojeno. To má v budoucnu rovněž pomoci k růstu. Většinu tržeb má IceWarp prozatím z tradičních on-premise licencí, letos chce ale majoritu dostat směrem ke cloudu. Více o plánech a fungování v našem rozhovoru.