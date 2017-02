 »  Český Y Soft vsadil na 3D tisk pro školy, chce tak zdesetinásobit tržby

Jan Sedlák

Zakladatel a šéf brněnské společnosti Y Soft Václav Muchna má plán během deseti let zdesetinásobit obrat. Velkou roli v tom má hrát 3D tiskárna eDee určená pro školy, kterou Y Soft rozvíjí po plném ovládnutí firmy be3D.

„Y Soft dělá na SafeQ odhadem 700 až 800 milionů korun ročně. Když tohle uděláme na 2D tiskárnách, proč bychom nemohli stejně vydělávat na 3D tiskárnách,“ popisuje Muchna v rozsáhlém rozhovoru pro Lupu.

Y Soft původně v be3D získal 51procentní podíl za 45 milionů korun, později pak od Davida Miklase koupil zbytek. „Pokud má produkt potenciál udělat 700 milionů za rok a investovali jsme 100, 150, 200 milionů, za tři roky máme, dejme tomu, čtvrt miliardy. Pokud investuji stovky milionů a mám očekávaný výnos jednotky miliard, tak je to jasné. Pro nás jsou to kolaterální tržby. Neprodáme jenom 3D tiskárnu, ale i licenci a podobně,“ přibližuje Muchna.



Autor: Y Soft Václav Muchna, Y Soft

Y Soft chce pro prodej eDee využít svoji partnerskou síť postavenou kolem SafeQ a řešení pro tradiční tisk. Mezi partnery po světě má třeba Xerox, Konicu Minoltu, HP Inc. a další významné tiskárenské hráče. Mimo 3D tisk ve školách se Y Soft nepouští, zrušil i výrobu modelů DeeRed a DeeGreen.

Muchna zároveň uvádí, že jeho společnost není na prodej, i když se odkupní nabídky pohybují v miliardách korun.

„Důležité je to, že chceme udělat veliký dopad. A chceme ho udělat z Česka. Já jsem patriot. Velký patriot, to jsem se naučil v Americe. A to, jestli to bude růst desetkrát nebo osmkrát, to je úplně jedno. Jestli je to osm, deset miliard, to je jedno. Když uděláme v Česku softwarovou firmu, která dělá takové peníze, tak je to dopad a je to inspirace pro region,“ doplňuje Muchna. Více o Y Softu, 3D tisku či českém IT v našem rozhovoru.