 »  Čeští STRV nabrali lidi z Googlu či ESPN a letos chtějí dvojnásobně růst

Jan Sedlák

Mobilní vývojáři z STRV v roce 2016 provedli restrukturalizaci celé společnosti, která by měla vést k větší profesionalizaci. „Uvědomili jsme si, že pokud chceme dál dosahovat větších čísel, už to nepůjde v takovém punkovém režimu, v jakém jsme dosud fungovali,“ říká v rozhovoru pro Lupu spoluzakladatel a šéf STRV David Semerád.

Společnost udělala několik strategických náborů. „Přišel třeba Branko Černý, který měl vlastní startup a pracoval v Googlu, a také Matt Monday, který dělal v ESPN a Applu. Také další lidé ve Státech. Vybudovali jsme pevnou strukturu managementu a nastavili jsme finanční řízení.“

STRV, jejichž byznys je generován zejména ve Spojených státech, kvůli restrukturalizaci v tržbách v loňském roce stagnovali. „Z finančního hlediska to bylo spíše ve znamení stagnace. Rostli jsme, ale žádné dvojnásobky to nebyly. Ovšem firmu jsme opravdu celou předělali. Předtím jsme ji řídili takovým tím startupovým režimem, to jsme změnili,“ dodává Semerád. „Jsme připravení na dvojnásobný růst v roce 2017.“

Přesné finanční výsledky firma neuvádí, pouze říká, že se pohybuje v řádech tržeb kolem milionu dolarů měsíčně.

STRV rovněž otevřela vývojářskou pobočku v Brně, kde je aktuálně kolem 25 lidí. Menší týmy se staví také ve Státech, letos by tam mohlo mát 20 lidí. Současný celkový počet zaměstnanců je asi 150. Více o proměně fungování a byznysu STRV v našem rozhovoru.