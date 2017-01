 »  Čeští Zentity rostli o 45 procent a utržili přes 100 milionů

Jan Sedlák

Česká vývojářská společnost Zentity, která se zaměřuje především na mobilní bankovní aplikace a s tím spojené systémy, v loňském roce navýšila tržby o 45 procent a překročila hranici 100 milionů korun. V rozhovoru pro Lupu to řekl šéf firmy Abhishek Balaria.

Tempo růstu by Zentity mělo udržet i letos. „Rok 2017 už je ale v podstatě prodaný. Letos jsme do portfolia přidali pět bankovních skupin. Tohle nám dříve trvalo dva, tři roky, teď je to otázka měsíců. Mobilita se dostává z iniciační fáze do fáze skutečného nasazování. Mobilita se pro firmy stává primárním kanálem, už se to nešije horkou jehlou jako dříve. Také se konsoliduje trh, filtrují se hráči. To bude probíhat ještě alespoň do roku 2018,“ uvádí Balaria.

Většina růstu přišla ze zahraničí. „Dostali jsme se do nových zemí, zejména na Balkánu. Děláme projekty v jižní Africe, Kataru, Evropě, Švýcarsku. Každý rok obecně výrazně rosteme, ale zahraničí má na tom nejvyšší podíl. Když sečtu Česko a Slovensko, zahraničí tvoří větší podíl. Slovensko jsme dlouho měli jako samostatný trh, dnes už je pro nás jeden trh česko-slovenský. Na Slovensku jsme také hodně rostli, už může být asi na třetině toho, co dělá Česko, potenciál je zde ještě větší.“

Zentity se daří v bankovních a telekomunikačních skupinách. Do nadnárodních poboček se dostává především skrze reference poboček lokálních. Pomáhají i věci jako zařazení v Gartneru.

Zentity rovněž roste počet zaměstnanců, ten v loňském roce rovněž překročil stovku. Vedle Prahy se rozjel i vývoj v Maďarsku, ten se má nadále rozšiřovat. Více o Zentity, trhu s mobilním bankovnictvím či chatbotech v našem rozhovoru.