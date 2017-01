 »  ČEZ mění svého muže nejen pro startupy. Bártu střídá Jan Šícha

Jan Beránek

Loni si ČEZ pořídil podíl v amsterodamském akcelerátoru Rockstart a oficiálně se přidal ke korporacím, které hledají inspiraci ve startupech. Tou dobou to řešil pětičlenný tým pod vedením Ladislava Bárty. To je už ale minulost a Bárta přechází z energetického kolosu do on-line supermarketu Rohlík.

Jeho místo od prvního února ČEZ nahradil z vlastních zdrojů. Jan Šícha dosud šéfoval business developmentu v ČEZ Prodej. Teď místo Bárty povede útvar inovace, pod který kromě jiného spadají i startupy. Skupina řídí rozvoj produktů a inovace business modelů, které by měly být uvedeny na trh v horizontu několika let.