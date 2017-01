 »  Čínské banky shání experty na blockchain. Chtějí posílit svou bezpečnost

Jan Beránek

Podobně jako evropští bankéři, už i ti čínští začínají přemýšlet o zapojení blockchainu. Podle agentury Reuters je čínské bankovnictví ještě částečně ve věku papíru a ačkoliv čtyři čínské banky patří do světové špičky ve velikosti kapitálů, stále používají faxy a klasická razítka k ověřování dokumentů.

To by se teď mělo měnit tak, že rovnou přeskočí jednu generaci a naskočí na technologii, která třeba pohání virtuální měnu bitcoin. To je tedy ta ideální představa.

Zájem o lidi se zkušenostmi s blockchainem se loni podle headhunterů zdvojnásobil. Headhunter Steven Shen potvrdil Reuters, že momentálně hledá víc než tři desítky odborníků na blockchain.

Západní bankovní svět už také podle Reuters do startupů založených na blockchainu nainvestoval kolem 1,5 miliardy dolarů.

Banky hledají na univerzitách a lákají i mladé experty ze startupů na vysoké platy. Jsou schopny nabízet nástupní plat až do 175 tisíc dolarů. Peking chce, aby banky co nejrychleji integrovaly blockchain, aby pomohl v boji s falešnými obchody a neustálými podvody.