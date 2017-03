 »  Cloud Amazonu má problémy, nejede kvůli nim řada webů a služeb

David Slížek

Slack, Trello, Docker, Codeacademy, IFTTT, Mailchimp a řada dalších služeb a webů se momentálně potýká s problémy poskytovatele cloudových služeb Amazon Web Services. Jsou buď zcela nedostupné, nebo reagují velmi pomalu.

Amazon potvrdil potíže s dostupností služby Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Služby a weby, které ji využívají, podle krátkého vyjádření firmy zaznamenávají vysoký výskyt chyb.

We're continuing to work to remediate the availability issues for Amazon S3 in US-EAST-1. AWS services and customer applications depending on S3 will continue to experience high error rates as we are actively working to remediate the errors in Amazon S3.