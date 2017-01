 »  ČTÚ chystá kontrolu smluv s poskytovateli připojení. Kvůli síťové neutralitě

David Slížek

Loni přijaté nařízení Evropské komise (2015/2120) přineslo do Evropy pravidla pro dodržování síťové neutrality. A poskytovatelům služeb elektronických komunikací přibyly nové povinnosti, které se týkají zejména toho, co musí uvádět ve smlouvách s uživateli.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) teď v čerstvé monitorovací zprávě (PDF) oznámil, že „v nejbližší době“ chystá první kontrolu toho, jak novinky dodržují poskytovatelé připojení v Česku.

Článek 4 nařízení totiž stanoví, že smlouvy musí obsahovat jasná a srozumitelná vysvětlení, jak poskytovatelé mohou omezovat provoz ve svých sítích, jaký dopad tato omezení mohou mít na kvalitu služeb či jak se v reálném provozu mohou lišit skutečné rychlosti downloadu a uploadu od těch, kterými se poskytovatel chlubí v ceníku či na webu.

Nebo-li, jak konstatuje ČTÚ:

Podle výše uvedené právní úpravy jsou poskytovatelé služeb povinni uvádět ve svých smlouvách o přístupu k internetu alespoň údaje o tom, jaké dopady by mohla mít opatření řízení provozu, uplatňovaná ze strany poskytovatele, na kvalitu služeb, soukromí uživatelů a ochranu jejích osobních údajů. Dále zde mají být vyjmenovány praktické dopady omezení objemu dat, rychlosti či parametrů kvality služeb na přístup k internetu, a nemělo by chybět stanovení rychlostí požadovaných nařízením (např. minimální, běžně dostupné, maximální a inzerované rychlosti stahování a vkládání) a dopady v případě velkých odchylek od inzerované rychlosti stahování nebo vkládání. V neposlední řadě by účastnické smlouvy měly obsahovat informace o prostředcích nápravy v případě odchylky skutečného výkonu služby od sjednané rychlosti nebo jiných parametrů kvality služby.