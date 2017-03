 »  ČTÚ do toho jde znovu. S AT&T pořádá hackathon i letos. Tentokrát v Brně

Jan Beránek

Telekomunikační úřad byl prvním úřadem, který se loni pustil do pořádání vlastního hackathonu. A vypadá to, že si to letos chce zopakovat. Stejně jako loni bude s ČTÚ spolupracovat i americké AT&T a ve hře je dvacet tisíc dolarů. Vítězná aplikace svému týmu získá 10 tisíc dolarů, pro druhé místo je připravena dotace dva tisíce a pro třetí tisíc dolarů.

Stejnou částku dal do banku i CZ.NIC, který ocení nejlepší aplikaci využívající open source. Vítězný tým navíc bude moci využít mentoringu od Credo Ventures a Y Soft Ventures.

Témata jsou podobná jako u většiny letošních hackathonů – chytrá města, zdravotnictví, udržitelnost, bydlení nebo otevřená data. Na rozdíl od loňského roku se tentokrát V4 Hackathon přesune do Brna, do hotelu Holiday Inn. Registrovat se dá už dnes a samotná akce začne 7. dubna.