 »  Další aukce kmitočtů je tu. Vyvolávací cenu nastavil ČTÚ na 29 milionů korun

Jan Beránek

Regulátor vyhlásil připravovanou aukci kmitočtů v pásmu 3600 – 3800 MHz pro vysokorychlostní datové sítě. Do dražby jde rovnou 5 bloků, každý o velikosti 40 MHz.

Podmínky aukce mají, minimálně podle ČTÚ, otevřít prostor novým zájemcům o poskytování vysokorychlostního internetu. Pro nové operátory totiž ČTÚ vyhrazuje pásmo o dvojnásobné šíři než pro stávající poskytovatele.

„Jedním z cílů aukce je podpořit hospodářskou soutěž v elektronických komunikacích, a to na velkoobchodní i maloobchodní úrovni, z čehož budou profitovat i koncoví uživatelé,“ tvrdí v tiskové zprávě předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

Kdybyste si chtěli koupit nějaký kmitočty, tak teď máte příležitost. Vstupenka do světa datových služeb. #aukce2017 https://t.co/AJfbfJhQ68 pic.twitter.com/yFTkj1HMLT — Jaromír Novák (@xmireknovak) 27. března 2017

Vydražené kmitočty budou technologicky neutrální, což znamená, že volba technologie pro kmitočtový příděl, udělený na 15 let, závisí zcela na rozhodnutí operátora.

„Úřad stanovil rozdělení kmitočtů tak, aby v případě dostatečného zájmu mohly být kmitočty, které jsou předmětem tohoto Výběrového řízení, rozděleny až mezi pět Žadatelů tak, aby mohlo být provozováno až pět nezávislých celoplošných rádiových sítí elektronických komunikací využívajících těchto kmitočtů,“ píše ČTÚ v podmínkách aukce.

Podmínky aukce nastavují i termíny – operátoři své sítě musejí spustit do dvou let a do pěti let musí pokrýt alespoň 40 procent malých a 45 procent obcí do deseti tisíc obyvatel.

Vyvolávací cena každého z dražených bloků byla na základě analýzy (cenového benchmarku) dosažených cen ve srovnatelných aukcích v evropských zemích stanovena na 29 milionů korun. Přihlášky jsou otevřeny až do 9. května.

Operátoři hlásí zájem, zatím ale jen opatrně. „Kmitočty v tomto pásmu jsou perspektivní spektrum, nyní studujeme podmínky aukce a zvažujeme další kroky,“ vysvětluje mluvčí O2 Lucie Pecháčková.

Mimo tradiční trojici zvažuje účast v aukci bývalý U:fon, tedy dnešní Nordic Telecom. „Bude záležet na tom, jak výhodné podmínky pro vstup čtvrtého operátora nabídne,“ komentoval možnou účast v aukci šéf firmy Libor Dočkálek. Aktuální vyjádření sháníme.