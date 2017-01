 »  Dvakrát víc. Google loni zablokoval 1,7 miliardy závadných reklam

Jan Beránek

„V roce 2016 jsme stáhli 1,7 miliardy reklam, které porušovaly naše pravidla. Tedy dvakrát víc než předchozí rok,“ tvrdí zpráva na blogu Googlu. Za identifikací podezřelých reklam už stojí roboti, protože lidem by odstranění takového množství reklam trvalo kolem padesáti let. Pokud by jedna reklama zabrala jednu sekundu. Alespoň tedy podle Googlu.

V nelibosti systému se objevily reklamy nabízející nelegální zboží, odkazující na podvodné stránky nebo ty, které obchází kontrolní mechanismy. „V roce 2016 jsme odhalili a vypnuli 112 milionů reklam, které využívají model "trick to click“. Tedy šestkrát víc než v roce 2015," dodává firma na blogu.

A Google si posvítil i na podvodné weby. Do hledáčku se dostalo 47 tisíc stránek lákajících na hubnutí a šest tisíc webů, které nabízely padělky.

Se stále rostoucím obsahem mobilní reklamy se objevují podvodníci i v tomto světě. Google hlásí kolem 23 tisíc reklam, které vedly do aplikačního obchodu bez varování.