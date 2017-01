 »  EK si chce v Česku ohlídat dotace na rychlý internet. Poslala do Prahy svého muže

Jan Beránek

Čtrnáct miliard korun na rozvoj vysokorychlostních sítí NGA. Ty do Česka mohou přitéct, ale jen v případě, že bude existovat plán rozvoje takové infrastruktury. Ten se dočkal od ministerstva průmyslu hned několika verzí a nakonec ta poslední byla schválena na podzim.

A zpoždění tak roste. Češi teď musí čekat na verdikt Evropské komise, který měl přijít na přelomu roku, ale závazné to není. Za průtahy ale nemůžou evropští úředníci jako spíš ti čeští.

Komise i proto poslala podle Lidových novin do Prahy externího specialistu. „Kdyby práce probíhaly hladce, moje aktivity by nebyly pro Evropskou komisi potřebné. Měl jsem dojem, že situace byla pro Komisi dost nečitelná,“ tvrdí v rozhovoru pro LN Ján Šebo ze slovenské společnosti TelTemp. Právě on má pro Komisi pořešitpřípadný český problém.

Podle Šeba ale nakonec schválený tuzemský dokument bude v pořádku. On sám má zkušenosti ze slovenského projektu, kdy se našim východním sousedům podařilo v minulém období vyčerpat přes 818,5 milionu eur, tedy 97,03 procenta všech prostředků.