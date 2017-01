 »  Facebook spouští ověřování falešných zpráv po USA také v Německu

David Slížek

Od algoritmů zpět k lidem. Facebook v Německu začne ověřovat, zda jsou sdílené zprávy pravdivé, nebo ne. Novinku má podle Financial Times (paywall) spustit „v následujících týdnech“.

Jak to má fungovat? Uživatelé budou moci označit sdílené příspěvky za falešné. Tato hlášení pak poputují k berlínské neziskovce Correctiv, která má ověřit, zda se zakládají na pravdě. Pokud zjistí, že jde o nepravdivé informace, oznámí to zpět Facebooku a ten pak dotyčné příspěvky označí jako „pochybné“. Zároveň u nich zveřejní i zdůvodnění tohoto kroku.

Označené příspěvky nebude Facebook v newsfeedu nijak zvýhodňovat, a pokud se lidé rozhodnou je sdílet, zobrazí jim sociální síť varování.

Německá vláda loni v prosinci varovala, že zvažuje přijetí zákona, podle kterého by Facebook za šíření falešných zpráv mohl dostat pokutu až půl milionu eur, pokud by sporné příspěvky do 24 hodin od jejich oznámení nesmazal.

Spuštění podobného systému oznámil Facebook koncem loňského roku také ve Spojených státech. A podle vyjádření firmy se podobný systém chystá nastartovat i v dalších zemích.