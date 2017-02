 »  Falešné e-maily se snaží vylákat přihlašovací údaje klientů Fio banky

David Slížek

Do českých e-mailových schránek se šíří další vlna spamu. Jde o tradiční scénář: podvržená zpráva tvrdí „Z bezpečnostních důvodů musíme ověřit svůj účet informace“ a vyzývá uživatele k přihlášení do internetového bankovnictví Fio banky.

Přiložený odkaz vede na web http://ozgunturizm.net/css/fio/, kde se nachází podvržená kopie stránky s přihlašovacím formulářem (paradoxně včetně poučení o tom, jak může klient poznat, že se přihlašuje na pravé stránce). Vyplněním údajů uživatel prozradí svůj login a heslo útočníkům.

Na to, že je e-mailová výzva falešná, by měla uživatele upozornit už lámaná čeština (a samozřejmě také fakt, že žádná banka vám odkaz k přihlášení do internetového bankovnictví posílat nebude).