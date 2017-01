 »  Galerie: Noví roboti z Lega a další stavebnice mají děti naučit programovat

Jan Sedlák

Některé vlády, školy, firmy i rodiče se snaží vyřešit to, jak co nejvíce dětí dostat k programování, kódování a obecně logickému myšlení. V tom mohou pomoci i stavebnice. V Česku pár generací inženýrů a techniků vyrostlo na stavebnici Merkur. Ta žije i nadále, v mnoha ohledech je ale konzervativní. Nabízí pár základních možností robotizace, její specializací to ale není.

Naučit děti programovat chce nyní dánský výrobce stavebnic Lego. Ten na veletrhu CES 2017 v Las Vegas představil novou odnož nazvanou Lego Boost, se kterou navazuje na skvělé Mindstorms. Boost se má na trh dostat letos v létě a určený je pro děti mezi sedmi až dvanácti lety (Mindstorms je pro starší).

Sada Boost má k dispozici 840 kostek, zejména pak ovšem tři speciální kostky obsahující elektroniku (gyroskop, senzory, motor). Díky tomu lze stavět roboty (velice pěkná je obdoba Číslo 5 s mrkajícím obočím) a následně je programovat. K tomu se využívá aplikace v tabletu, kde se příkazy dají skládat v grafickém režimu. Princip je podobný věcem jako Karel, Baltík a tak dále.

Nové Lego si můžete prohlédnout v naší galerii z CESu. V Las Vegas byly každopádně k vidění také další programovatelné stavebnice, které v galerii rovněž najdete. Obě se svými součástkami celkem podobají českému Merkuru, prim ale hraje robotika. Makeblock rovněž nabízí možnosti programování a Robolink si hraje i s možnostmi rozšířené reality. Sety jsou už v prodeji.

Jak programovatelné Lego a další stavebnice na CES 2017 vypadaly? Podívejte se: