 »  Gamee Boženy Řežábové hlásí první velkou investici. Přiteklo 2,2 milionu dolarů

Jan Beránek

Po malých krůčcích, ale pořád. Projekt Gamee vybudoval herní platformu pro hraní jednoduchých her. Potom, co před dvěma lety vznikla, začala loni sbírat dílčí úspěchy jako třeba spolupráce s NASA, dodávání her pro chatovací aplikaci Telegram a loni pronikla i do Instant Games ve Facebook Messengeru.

„Fungujeme na HTML5, což umožňuje jednoduché sdílení her stejně jako videí z YouTube. Není tak nutné nic stahovat ani instalovat,“ tvrdí v tiskové zprávě šéfka firmy Božena Řežábová s tím, že zkoušeli využít možností Gamee i v marketingu, když spolupracovali třeba s Evropou 2 nebo s O2.

Ocenění přišlo rychle, 2,2 milionu dolarů do firmy nasypala trojice fondů - Initial Capital, Credo Ventures a Index Ventures. Tuzemské Credo tak opět oprášilo spolupráci s Index, jako tomu bylo třeba v případě ProductBoardu nebo olomouckých Futurelytics.

Řečí čísel – Gamee využívá 4 miliony hráčů měsíčně. V nabídce má přes šedesátku her, které už podle interních statistik dohromady zaznamenaly 500 milionů spuštění. Projekt zpočátku využíval zázemí vývojářského studia Cleevio, koneckonců jeho šéf Lukáš Stibor je jedním ze spoluzakladatelů startupu, stejně jako Miroslav Chmelka nebo Jan Částek.