 »  Geo-blocking do e-commerce nepatří. Komise spustila tři antimonopolní šetření

David Slížek

Platíme za některé online prodávané výrobky a služby zbytečně vysoké ceny jen proto, že nepocházíme z té správné země? Evropská komise (EK) spustila tři vyšetřování možných porušování pravidel pro hospodářskou soutěž. Zajímá se v nich o praxi výrobců elektroniky (Asus, Denon & Marantz, Philips a Pioneer), vydavatelů videoher (Bandai Namco, Capcom, ZeniMax) a jejich distributora Valve nebo cestovních kanceláří a hotelů.

„Zjišťujeme, jestli firmy neporušují pravidla EU tím, že nedovoleně ovlivňují koncové ceny nebo omezují nabídku svých služeb zákazníkům v závislosti na jejich státní příslušnosti nebo místě pobytu,“ vysvětluje eurokomisařka Margrethe Vestager.

Firmy podle ní kladou překážky do cesty přeshraniční e-commerce kvůli tomu, aby udržely evropský trh roztříštěný a bránily se konkurenci.

V oblasti spotřební elektroniky (domácí spotřebiče, notebooky, hi-fi…) Komise začala vyšetřovat postup výrobců, jako jsou Asus, Denon & Marantz, Philips a Pioneer, kteří podle EK online prodejcům diktují, za jaké mohou prodávat ceny.

Vyšetřování v segmentu videoher se zaměřuje na dvoustranné dohody mezi distributorem Valve, provozovatelem známé platformy Steam, a vydavateli her (Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media a ZeniMax). Mají se týkat geo-blockingu (do češtiny překládaného jako „zeměpisné blokování“), tedy omezení prodeje některých her podle toho, z jaké země zákazník pochází. Aktivační klíče k digitálním hrám podle EK platí jen pro konkrétní země. Takové omezení může uživatelům bránit v tom, aby si mohli kupovat hry za lepší ceny u prodejců v jiných státech EU.

Třetí oblastí, na kterou se Komise zaměřila, je cestovní ruch. Velké cestovní kanceláře (Kuoni, REWE, Thomas Cook, TUI) podle ní mají s hotelovými řetězci uzavřené smlouvy, které diskriminují zákazníky na základě jejich státní příslušnosti. Nezobrazují se jim tedy plné nabídky pokojů nebo dostávají horší ceny.

Tři nově spuštěná vyšetřování navazují na loňský průzkum, který se týkal soutěže v e-commerce na jednotném evropském trhu. „Je-li zeměpisné blokování výsledkem dohod mezi dodavateli a distributory, může se jednat o omezování hospodářské soutěže na jednotném trhu v rozporu s antimonopolními pravidly EU,“ konstatovala tehdy Komise.