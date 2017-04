 »  Google rozjel grafický editor, který udělá z čmáranice umění

Jan Beránek

Ne všichni jsou talentovaní kreslíři, ale občas je potřeba si nějakou ilustraci pořídit. Google to zkouší vyřešit prostřednictvím webové aplikace AutoDraw. Ta umí jednoduše převést i celkem čmáranice do použitelného obrázku.

Funguje to jednoduše. Aplikace navrhuje autorovi během kreslení možnosti toho, co podle ní chtěl nakreslit. V podstatě se robot nebo umělá inteligence snaží pochopit to, co člověk kreslí.

V praxi to vypadá třeba tak, že z takového náčrtu…

Dokáže AutoDraw vyrobit třeba tohle…

V podstatě jde o převod náčrtů do standardizovaných klipartů, ale je to zábava. Obrázky je možné pak doplnit textem a měnit barvy, a tak mohou být nakonec i použitelné v internetové praxi.