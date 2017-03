 »  Google se omlouvá. Reklamy u kontroverzního obsahu mají mizet rychleji

Jan Beránek

Když se minulý týden objevila zpráva, že britská vláda stahuje reklamu na YouTube, byl to pro Google nemilý skandál. Britové v tom totiž nebyli sami. Podle The Times se u extremistických videí zobrazovala také reklama BBC, Transport for London či firem jako L'Oreal, Honda nebo Sainsbury's.

Netrvalo dlouho a evropský šéf Googlu Matt Brittin se podle agentury Reuters omluvil za to, že společnost na portálu YouTube umožnila propojit reklamy s kontroverzními videi s homofobní a antisemitskou tematikou.

„Rád bych se omluvil našim partnerům a zadavatelům reklamy, kterých se mohlo dotknout, že jejich inzerce se objevila u kontroverzního obsahu,“ tvrdí manažer.

Vyhledávač prý pracuje na lepším rozpoznávání nenávistné tematiky a na rychlejším odstraňování závadného obsahu ze svých serverů. V této souvislosti připomněl, že proces není snadný, neboť na YouTube uživatelé každou minutu nahrají videa o délce 400 hodin.

Británie je pro Google navíc druhým největším trhem. Hned po domovských Spojených státech. Jen loni z britských ostrovů přiteklo za inzerci přes Atlantik 7,8 miliardy dolarů.