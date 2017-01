 »  Google, Uber, Airbnb i Musk. Jak IT svět reaguje na Trumpovo omezení imigrace

David Slížek

Výzvy, milionové dary humanitárním organizacím nebo nabídka ubytování zdarma. Velké americké technologické firmy zareagovaly na dekret, kterým prezident Donald Trump dočasně zakázal vstup uprchlíkům a občanům sedmi států (Iráku, Sýrie, Íránu, Libye, Súdánu a Jemenu) do USA (podrobněji například zde, celý text v angličtině zde).

Google (respektive jeho mateřská firma Alphabet) hned v den vydání dekretu rozeslal svým zaměstnancům interní zprávu, ve které šéf firmy Sundar Pichai neskrýval rozčarování. „Nelíbí se nám, jaké může mít tento příkaz dopady na zaměstnance Googlu a jejich rodiny a jak může vytvořit bariéry zabraňující přílivu talentovaných lidí do USA,“ napsal podle deníku Wall Street Journal (paywall).

Trumpův zákaz se podle něj může dotknout nejméně 187 zaměstnanců Googlu, kteří se nacházejí v zahraničí. Firma je ještě předtím, než příkaz vstoupil v platnost, odvolala zpět do USA. Dalším zaměstnancům, kteří by mohli mít se zákazem problémy, nabídla právní pomoc. Podobně se zachoval také Microsoft, který vyjádřil znepokojení, že by omezení imigrace mohlo zpomalit jeho výzkumné a vývojové projekty.

Google posléze oznámil, že věnuje 2 miliony dolarů (a další až 2 miliony očekává od svých zaměstnanců) čtyřem organizacím, které pomáhají uprchlíkům a imigrantům. Napsal o tom americký deník USA Today.

Brian Chesky, výkonný šéf služby Airbnb, která zprostředkovává ubytování, zase nabídl pomoc s bydlením pro lidi, kterých se mohl zákaz vstupu do USA dotknout. Spočívá v tom, že Airbnb vyzvala majitele bytů či domů, aby se přihlásili, pokud chtějí své nemovitosti nabídnout k využití zdarma.

Proti zákazu se na svém profilu vyslovil šéf Facebooku Mark Zuckerberg. „Mí prarodiče přišli z Německa, Rakouska a Polska. Rodiče mé ženy Priscilly byli uprchlíky z Číny a Vietnamu. Spojené státy jsou národem imigrantů. Měli bychom na to být hrdí,“ napsal.

Podporu imigrantům vyjádřil na svém oficiálním účtu také Twitter.

Uber slíbil vytvoření fondu s 3 miliony dolarů na pomoc svým řidičům, kterým zákaz znemožní návrat do USA (například po návštěvě rodiny v jedné z postižených zemí). Zakladatel firmy Travis Kalanick, který je členem Trumpova ekonomického poradního sboru, označil prezidentův příkaz za nespravedlivý. Milion dolarů slíbil na pomoc postiženým věnovat také konkurenční Lyft.

Další z Trumpových ekonomických poradců, šéf Tesly Elon Musk, na Twitteru vyzval, aby mu lidé posílali konkrétní návrhy, jak prezidentův příkaz změnit, s tím, že je Trumpovi předloží.