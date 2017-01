 »  Google v Androidu umožní vyhledávání off-line. Výsledky ale přijdou později

Jan Beránek

Tunely, někdy i dálnice a dost často i vlaky. I v roce 2017 jsou pořád v Česku místa, kde není nebo vypadává signál. Google nasazuje do Androidu funkci, která zařadí v případě výpadku připojení vyhledávání do fronty a po návratu on-line upozorní uživatele na výsledky prostřednictvím notifikace. A to i v případě několika vyhledávání po sobě.

Firma to prozradila na svém blogu. Podle Googlu by novinka, která se v nejbližší době objeví všem uživatelům aplikace Google pro aktuální verze Androidu, neměla významně zasáhnout do spotřeby energie.