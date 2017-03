 »  Google zkouší rodičovskou aplikaci. Umožní kontrolovat aktivity dětí na telefonech

Jan Beránek

Mít telefony dětí pod kontrolou se rodičům občas hodí. Google testuje novou aplikaci, která by tuto potřebu mohla vyřešit. Family Link umožní rodičům vytvořit dětský profil, který je pak možné sledovat. Na službu upozornil server The Next Web.

Potřeba je Android 7.0 nebo vyšší verze a rodiče pak mohou zakazovat nebo povolovat aplikace, které mohou být na sledovaném telefonu instalovány.

V rámci aplikace je možné sledovat i čas, který děti v jednotlivých aplikacích stráví. Rodiče, kteří se rádi přehrabují v datech, si tak mohou ze svých dětí udělat malou studii. Google cílí aplikaci na děti mladší třinácti let, které by ještě neměly mít účet na Googlu nebo na sociálních sítích. Otázkou je, jestli už děti v tomto věku potřebují chytrý telefon.

Family link je zatím k dispozici jen jako preview a rodiče si ho mohou vyzkoušet v rámci testovacího programu.