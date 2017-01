 »  Hugo Barra odchází z čínského Xiaomi. Teď chce pomoci Facebooku s VR

Jan Beránek

Rozjížděl Android, pak se pustil do čínského dobrodružství ve firmě, která kopíruje Apple, a teď povede divizi virtuální reality největší sociální sítě. Hugo Barra si ve svých čtyřiceti letech může udělat další čárku za to, že byl u něčeho, co mění svět moderních technologií. Informuje o tom agentura Reuters.

Virtuální realita je podle Marka Zuckerberga jedna z nejdůležitějších oblastí, která by měla generovat příjmy v budoucnosti. I proto před třemi lety koupil Facebook rozjíždějící se projekt Oculus za dvě miliardy dolarů. „Hugo sdílí moje představy, že virtuální a rozšířená realita budou další hlavní počítačovou platformou,“ tvrdí Zuckerberg na svém facebookovém profilu.