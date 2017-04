 »  Internetový apríl trochu krotí sobota. Zatím vede souboj map Googlu a Seznamu

Jan Beránek

Zahrát si Pac-Mana u sebe v ulici nebo si projet revoluční mapu Česka „psanou ve Wordu“ a bez „přežitých“ kartografických značek. Tým Mapy.cz si letos dal záležet a vyrobil něco, na co by se nemělo zapomenout – textovou mapu.

Seznamáci pro jistotu i upravili názvy měst, aby konečně dávaly smysl. Rádi bychom věděli, jak tento nevinný žertík berou třeba v Hradci Králové.

Google zase vpustil do svých map Pac-Mana. Žlutý nenasyta tak prohání duchy v okolí, na reálné mapě. V aplikaci dostanou uživatelé docela dost životů na to, aby okolí svého domova kompletně vyčistili.

Vzhledem k tomu, že je sobota a navíc skoro letí sobota, je letos nabídka aprílových žertíků slabší. Ale ulovit se stále dají. Jeden by řekl, jestli ještě v době fake news apríl potřebujeme.

Některé redakce si ale daly záležet a vymyslely zprávy, které se v současné době, kdy se dost často stírá realita a výmysl, mohou stát virálním hitem v různých facebookových skupinách. Lidové noviny tak představují první českou letadlovou loď Masaryk.



Zdroj: LN

Pár dní po uvedení vlajkové lodi korejského Samsungu také zareagovalo čínské Xiaomi. To se rozhodlo odkrýt karty a přestat skrývat pravdu, která už pomalu lezla na povrch. „Světoznámá značka mobilních zařízení a domácích spotřebičů Xiaomi je ve skutečnosti pouze technologickou divizí známého českého energetického gigantu,“ tvrdí tisková zpráva výrobce mobilních telefonů.



Zdroj: Xiaomi Scan z MIUI.

"Čínština i angličtině měla z telefonů Xiaomi původně zmizet až na konci roku 2017 a telefony se už měly prodávat pouze s češtinou jako jediným jazykem. Současně se pracovalo na jazykové verzi pro Brno a Ostravu. Po tom průšvihu s příchodem “globálních modelů” se ale od toho upustilo.” komentuje strategii firmy Jiří Opletal, jednatel Lion Mobile. Jasné propojení obou značek dokazuje i podobné logo.

Obohatit nabídku prezidentských kandidátů se rozhodl Slevomat. Ten nabízí v akci padesát tisíc podpisů nutných ke kandidatuře. „Chcete kámošům elegantně vrátit jejich podporu před volbami? Udělte jim státní vyznamenání. Máte dobrých kámošů hrozně moc? Žádný problém, vyhlaste jednoduše amnestii. Takhle krásně se můžete mít i vy! Pořiďte si voucher, kandidujte!“ vyzývá slevový portál.

Padesát tisíc podpisů vyjde jen na 99 999 korun. To nemusí být špatné, zvlášť když si člověk uvědomí, že na Hradě pak dostane – krátké kalhoty, propisku z každého jednání zdarma, neomezené množství popelníčků, nárok na hradního šaška, vlastní pořad v televizi nebo IT experta, který vás bude bránit před nevhodným obsahem z Alabamy.

Do aprílové kreativy se zapojila i Zásilkovna, která představila svou novou službu. Po dvou letech tajného testování a vyjednávání obešla regulaci provozu letového provozu a místo dronů zapojuje holuby.

A to ve spolupráci s organizací Pigeon & Co. "Chtěli jsme najít nejvíce ekologicky šetrné řešení. Pigeon & Co. ve své letce hned několik mistrů Evropy a dokonce i světa v rychlostním překonávání vzdáleností. Tato skutečnost společně s celkovými výsledky, které předčily naše očekávání, tvrdí zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková.

Apríl tentokrát zasáhl i akademickou sféru. Fakulta informačních technologií pražského ČVUT tak otevřela nový kurz. Vzhledem k rostoucímu zájmu se objevil v katalogu čtyřkreditový kurz s kódem BI-HAC. Na FITu také má vzniknout celý nový studijní program – univerzita třetího věku (TI). Budou se v něm vyučovat takové předměty jako TI-ON (zapínání počítače), s navazujícím předmětem TI-OFF (vypínání počítače), dále TI-KKT (Kam kliknout) nebo TI-TYTY (Ty Internety). Duplicitou zkratky studijního programu se zkratkou oboru Teoretická informatika (TI) si je fakulta vědoma, a proto se rozhodla tento obor zrušit.

Cizina nespí

Apríl nechybí ani na zahraničních serverech. Amazon třeba přichází s novou verzí své domácí asistentky. Ta by se nově měla starat o domácí mazlíčky.

Aplikace pro učení jazyků zase otevírá revoluční kurz Emoji. Stačí pět minut denně a stane se z vás znalec tisíců emoji.

Další apríly hledáme a budeme doplňovat.