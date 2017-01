 »  Investiční fond Ondřeje Fryce mění jméno a přibírá čtyři nové partnery

David Slížek

Po prvním velkém exitu – účasti na prodeji NetBrokers holding německé skupině Bauer Media – má zakladatel a bývalý šéf Mall.cz Ondřej Fryc se svým investičním fondem další velké plány.

K dvojici současných partnerů (kromě Fryce je to ještě Josef Chvojka) se proto připojí čtyři noví lidé, oznámil fond v tiskové zprávě. S většinou z nich se Fryc setkal už při svém působení v Mallu.

Výjimkou je manažerka Vladimíra Josefiová, která má zkušenosti hlavně z bankovního prostředí (působila například v představenstvu VÚB banky nebo ve skupině Unicredit). Do fondu přichází i podnikatel a investor Eduard Míka, který vydělal počátkem tisíciletí na prodeji IT firmy APP, kterou v 90. letech založil, a poté začal sám investovat do začínajících firem.

Další posilou je někdejší marketingový ředitel Mallu Petr Král, který z firmy odešel po jejím prodeji Naspers v roce 2013. A čtvrtým novým partnerem je Martin Stach, zakladatel poradenské firmy Bonuvis, který se před lety v žoldu jiných poradenských firem podílel i na prodeji Mallu Naspers.

V souvislosti s expanzí na zahraniční trhy fond také mění jméno ze Spread Capital na Reflex Capital. „Když jsem firmu v roce 2012 zakládal, ani jsem nad názvem moc nepřemýšlel. Až když jsme začali společnost rozšiřovat do USA, došlo mi, že slovo Spread může mít různé asociace. Rozhodl jsem se proto společnost přejmenovat – Reflex pro mě symbolizuje rychlou reakci a ve vztahu k začínajícím podnikatelům, které podporujeme, je to pro mě i určitý ‚obraz v zrcadle‘,“ vysvětluje změnu Fryc.

Reflex Capital má momentálně zainvestováno přibližně 400 milionů Kč v asi dvaceti společnostech v Česku a USA. K jeho sázkám patří například firmy jako Apiary, Productboard, Angelcam, Spaceknow či Brand Embassy. K nejnovějším investicím patří také listopadový vstup fondu do projektu Rekola.