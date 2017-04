 »  Jimmy Wales chystá Wikitribune. Ta má pomoci s obranou proti falešným zprávám

Jan Beránek

„Zpravodajství je rozbité a my ho spravíme,“ tvrdí zakladatel Wikipedie Jimmy Wales. Ten se rozhodl posbírat peníze na zaplacení profesionálních novinářů, kteří by měli spravovat jeho nový projekt. Chtěl by jich mít k dispozici deset až dvacet.

Wikitribune je ale samostatný projekt a není propojený s Wikipedií. Jimmy Wales novinku postavil na tom, že kombinuje práci profesionálů a dobrovolných ověřovačů zpráv.

Walesovým cílem je podle serveru BBC vytvořit faktické a neutrální články, které pomohou v situaci, kdy internetem létají miliony falešných zpráv.

Stejně jako Wikipedia jde spíš o společenský projekt, Wales ho nechystá zapojovat do reklamních sítí a financování má být postaveno jen na příspěvcích fanoušků. Zároveň ale, na rozdíl od Wikipedie, bude hlavní tým autorů placený.

Podle Walese je současné zpravodajství postiženo honbou za kliky, a to ve výsledku kazí letité novinářské standardy. A zároveň čtenáři očekávají kvalitní zpravodajství, které může sloužit k dalšímu rozhodování.