 »  Kim Dotcom opět zasahuje. Chce spustit systém pro placení bitcoinem za streaming

Jan Beránek

Internetový démon, aktuálně pobývající na Novém Zélandu, připravuje nový projekt. Tedy kromě toho, že stále bojuje proti vydání do Spojených států, kde je stíhán za porušování autorských práv. Informuje o tom agentura Reuters.

Bitcache & Megaupload 2:

A first look at encrypted anonymous content delivery with build-in Bitcoin payments. Private. Easy. Safe. Tidy. pic.twitter.com/QHjU5pisGe