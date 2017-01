 »  Kiwi.com posiluje. Nového šéfa marketingu ulovili v American Airlines

Jan Beránek

Brněnská firma chce brzo rozšířit marketing o dalších pět lidí. Stephen Davis má vytvořit strategii, která zesílí dosavadní marketingové aktivity zaměřené na akvizici nových zákazníků a zároveň pomůže nastavit retenční kanály tak, aby Kiwi.com udrželo rekordní růst i v nejbližších letech.

„Doposud jsme se zaměřovali především na stabilizování firmy a záměrně potlačovali akviziční kanály, abychom umožnili firmě přežít vlastní růst. Do značné míry nás brzdil nedostatek lidí především v zákaznickém servisu. Nyní máme dostatek prostoru na to, abychom zvážili rozšíření marketingové strategie,” tvrdí Davis. Manažer přijíždí do Brna s letitými zkušenostmi z American Airlines, Expedie nebo norského Navica.

Od nového roku posilují i další startupy. Novou šéfku marketingu má třeba Rohlík.cz, který ulovil Michalu Gregorovou, která se dosud na volné noze starala o komunikaci Bonami, právě Rohlíku a kdysi i Mall.cz. S ní do Čuprova týmu z Air Bank přišla ještě Alžběta Doležalová, která bude mít na starosti personalistiku.