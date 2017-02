 »  KKCG chce investovat do světa hardwaru. S Foxconnem zakládá fond

Jan Beránek

Desítky až stovky milionů eur bude mít k dispozici společný fond tuzemské finanční skupiny KKCG a tchajwanského Foxconnu. Chtějí investovat především do evropských projektů.

Jde o další krok ve sbližování obou firem. KKCG už totiž s Foxconnem v Česku provozují společné datové centrum. Nový fond jménem ETIP chce investovat do středně velkých firem s potenciálem vysokého růstu.

Obě společnosti chtějí víceméně skupovat firmy, respektive hledají majoritní podíly v projektech zaměřených na chytré technologie, datová centra, kybernetickou bezpečnost nebo internet věcí. V první fázi se zaměří na Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko a Německo.

KKCG si chce osahat i svět fyzických inovací. Dosud se totiž skupina zaměřovala spíš jen na IT projekty. Pro menší investice do startupů si založila fond Springtide, který zainvestoval třeba tuzemské herní studio Geeva nebo mapové Cleerio. Pravidelně také jezdí lovit startupy do Izraele.