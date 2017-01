 »  Mapy HERE mají dalšího spolumajitele. Trojici automobilek doplňuje Intel

Jan Beránek

Z ruky do ruky jdou mapy, které používala kdysi finská Nokia. Pak je odkoupila skupina německých automobilek, ke kterým se teď připojil americký Intel. Ten by měl v podniku získat patnáct procent. Firma to oznámila na svém webu.

Firmy společně plánují vytvořit systém, který by fungoval s mapovými podklady ve vysokém rozlišení, v reálném čase a mohly ho využívat autonomní vozy budoucnosti. Budoucí mapy HERE tak mají sledovat auto s centimetrovou přesností. Na projektu se mají podílet všichni majitelé, tedy kromě Intelu i Audi, BMW a Daimler.

Trojice německých automobilek Nokii za mapy zaplatila na tři miliardy dolarů. Jedním z prvních kroků bylo jejich stažení z mobilů s operačním systémem Windows.