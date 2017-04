 »  Michal Bláha: ADIS je tunel a krádež za bílého dne

Jan Beránek

Systém, který používá finanční správa, je už šestadvacet let starý. A jediný, kdo ho může upravovat, je IBM. A to i přesto, že oficiálně patří státu. „Představte si, že máte ve firmě systém, který je starý 20 let. Podle smluv vám ten systém patří, ovšem ve smlouvě je drobná větička, že nikdo jiný než váš dodavatel nemůže do systému zasahovat. Jde o typický čistý vendor lock-in, jako z učebnice,“ tvrdí Michal Bláha v rozhovoru pro server Podnikatel.cz.

Generální finanční ředitelství už se podle Bláhy chystá k nové verzi. Zatím je to ale mírně řečeno kostrbaté. „GFŘ ví od loňského května, že nový ADIS musí být od roku 2021. Všichni víme, že pokud se neudělá výběrové řízení na nový ADIS v roce 2018, tak se to nestihne. Pan Janeček měl přikázáno od odboru Hlavního architekta poslat do konce ledna 2017 hrubý časový plán, jak budou probíhat přípravy na nový ADIS. Do konce března měl pak zaslat podrobný časový plán. Co vím, tak stále nebyl zaslán (k 1. 4. 2017),“ dodává Bláha. Celý rozhovor najdete na serveru Podnikatel.