 »  Minecraft už nebude vydávat aktualizace pro mobilní Windows. A to už je co říct

Jan Beránek

Jaký větší signál o budoucnosti mobilních Windows by mohl Microsoft vývojářům a fanouškům ještě dát. Potom, co nová Windows přestali podporovat tvůrci map HERE, teď podporu ruší i Minecraft, který přitom vlastní Microsoftu.



Zdroj: Windows Central

Minecraft Pocket Edition tak nedostane žádný update pro verze Windows Phone 8.1 nebo 10 Mobile. V obchodě ale zatím zůstane. Informuje o tom server Windows Central.

Mobilním Windows se v konkurenci Androidu a iOS nedaří. Podle zprávy IDC držela ve třetím čtvrtletí loňského roku Microsoft na scéně mobilních operačních systémů 0,3 procenta. Android už podle analytiků zabral necelých 87 procent.